كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - تفاصيل زيارة المجلس القومى للمراة للبرلمان

شارك المجلس القومي للمرأة البرلمان فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة والتى تم تنظيمها أمس بمبنى البرلمان بدعوة من النائبتين الدكتورة هبة هجرس عضوة القومي للمرأة ، ومقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس ، والنائبة جليلة عثمان.

شارك في الفعاليات عددا كبيرا من قيادات المجلس القومي للمرأة من بينهم عضوات المجلس ، وعدد من مقررات الفروع بالمحافظات ، ومقررات بالانابة ، و وعضوات وأعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة، وعضوات فروع المحافظات على مقعد الإعاقة، و أقيمت الفعاليات بحضور الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب ، وعدداً كبيراً من النواب وعدد من الأبناء من ذوى الإعاقات المختلفة يمثلون عدداً من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة .

من جانبه حرص الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس على مشاركة الزوار الصور التذكارية والترحيب بهم بنفسه ، مؤكدا في كلمه له داخل الجلسة العامة للبرلمان على أن دعوة قيادات نسائية واشخاص ذوى إعاقة لزيارة البرلمان احتفالا من البرلمان باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة يأتى في إطار مساندة المجلس ودعمه الكامل لحقوق أبناء هذه الشريحة واستمرارا للخطوات الرائدة التى خطاها المجلس في إقرار هذه الحقوق والتى من بين أهمها إقرار المجلس لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل عام من الآن

من جانبها اوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس في كلمتها أن استجابة قيادات القومي للمرأة وعضوات الفروع على مقعد الإعاقة لمشاركة البرلمان الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة تعكس النموذج المتكامل الذى قدمه المجلس القومي للمرأة في دمج المرأة ذات الإعاقة داخل هيكله التنظيمى وعلى سلم اوليات عمل مجلس ادارته ولجانه وفروعه بالمحافظات ، موضحة أهمية أن تسير الهيئات والجهات في مصر على نفس نهج القومي للمرأة في دمج وتمكين النساء والفتيات وكل الأشخاص ذوى الإعاقة سياسيا واقتصاديا وفى كافة المجالات .

تضمنت الفعاليات قضاء يوم كامل داخل البرلمان تفقدوا خلاله قاعات ومبانى البرلمان المصرى وشاهدوا عدداً من الافلام الوثائقية التى ترصد تطور الحياة النيابية في مصر على مدار 150 عاما ، واستمعوا إلى كلمات عدد من النواب واختتموا الزيارة بحضور احدى جلسات المجلس من شرفه القاعة الرئيسية للمجلس .