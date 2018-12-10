كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - الدكتور مجدي عاشور : التطبيقات الخاطئة للشريعة ظلمت المرأة والإسلام

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن تطبيقات المسلمين فى السنوات السابقة، فيما يخص المرأة فى الإسلام، ليست من الإسلام في شئ.

وأضاف عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن هذه التطبيقات الخاطئة ظلمت المرأة وبالتالى ظلمت الإسلام، منوها أن الإسلام كفل للمرأة كافة حقوقها ووضع لها أنصبتها فى الميراث ومن يزعم أنها مظلومة وتأخذ نصف الرجل فهو مخطئ فهى تأخذ فى حالات أكثر منه أو تساويه.

وأشار إلى أنه في بعض قرى الصعيد لا يعطون المرأة حقها فى الميراث ويعطون الولد كل شئ، منوها أن الشريعة ترفض هذا جملة وتفصيلا.