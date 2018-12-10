كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - ضبط 1348 قضية مخدرات خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم المخدرات، وضرب أوكارها، وتشديد الرقابة على المنافذ لمنع تهريبها، واستهداف وتصفية البؤر الإجرامية التي يتخذها الخارجين عن القانون مسرحًا لمزاولة أنشطتهم الإجرامية، ورصد وإبادة الزراعات المخدرة، وضبط القائمين عليها.

وبحسب بيان، الاثنين، أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى وجهات الوزارة المعنية خلال الفترة من 1 /12 /2018 حتى 7 /12 /2018 عن ضبط 1348 قضية "اتجار وتعاطٍ في المواد المخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها 1451 متهمًا.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.