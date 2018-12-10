كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - إصدار أكثر من 70 ألف بطاقة تموينية جديدة

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، أن الدولة جادة فى انشاء قاعدة بيانات سليمة، لافتًا إلى أن كل مواطن كانت لديه مشكلة بالنسبة لبطاقة التموين تقدم لمكتب التموين وصحح بياناته تم إعادة الأشخاص المحذوفين وتصحيح البيانات فى الاسبوع الاول من ديسمبر الجارى.

وأكد كمال، فى لقاء ببرنامج " صباح الخير يا مصر" الذى يقدمه الإعلامى تامر شلتوت، والمذاع على الفضائية الأولى، أنه تم إصدار أكثر من 70 ألف بطاقة تموينية جديدة يستفيد منها 173 ألف مواطن من خلال مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحذف تم بسبب تواجد رقم قومى غير صحيح أو رقم قومي مكرر أو لأن أعداد المستفيدين بالبطاقة غير متطابق مع العدد الفعلى.

وأوضح أن المواطنين الذى سيتم إضافتهم مرة أخرى لبطاقة التموين بعد تصحيح بيانات البطاقة سيحصلون على حصتهم فى التموين والعيش مرة أخرى.