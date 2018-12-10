كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - باريس تدعو وزير الري للانضمام للأكاديمية الفرنسية للمياه

يشارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري في الندوة الرابعة للدبلوماسية المائية والتي تنعقد بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس بحضور رئيس المجلس العالمي للمياه وعدد من الوزراء المعنيين بالمياه في منطقة الشرق الأوسط والشخصيات البارزة وعدد من العلماء والمتخصصين في إدارة المياه، وذلك بناءً على الدعوة الموجهة له من رئيس منظمة الأحواض المشتركة للمياه في منطقة البحر المتوسط ورئيس الأكاديمية الفرنسية للمياه.

وتتناول الندوة نسختها الحالية أوجه التعاون العابر للحدود في أحواض نهري دجلة والفرات، وتعد هذه المشاركة الثانية من نوعها لوزير الري، حيث شارك في نسخة العام الماضي، والتي تمحورت جلساتها حول حالة حوض نهر النيل.

وتأتي مشاركة الوزير في هذه الندوة لعرض نتائج ومخرجات نسخة العام الماضي، حيث قام بتقديم عرض عن فرص التنمية والتحديات التي تواجه دول حوض النيل وضرورة تبني نهج التعاون على مستوى الحوض لتحقيق التنمية المتكاملة المستدامة مع تسليط الضوء على رؤية مصر تجاه الدول الأشقاء في حوض النيل والتي ترتكز على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على مسيرة التعاون مع هذه الدول، واستقرارها ومساعدتها اقتصاديًا وفنيًا ومن ثم استغلال فواقد المياه وتعظيم الاستفادة منها والمشاركة فى المنافع وإبراز جدوى وثمار التعاون الجماعي الذي يجسد الرؤية الواحدة لدول حوض النيل مع تأكيد مصر الدائم علي عدم وجود ما يمنع من استفادة دول المنبع من مياه النهر لأغراض التنمية ولكن بما لا يؤثر على استخدامات مصر وضمان حقوقها المائية الحالية.

وعلى صعيد آخر وتقديرًا لجهوده لدعم مجالات إدارة المياه فى كافة المحافل الدولية، فقد تم توجيه الدعوة للدكتور محمد عبد العاطي ، وزير الري، للانضمام لعضوية الاكاديمية الفرنسية للمياه التي تضم ٢٠٠ من خبراء المياه بمختلف دول العالم، الامر الذي رحب به مشيرًا الى تعزيز التواصل مع المنظمات الفاعلة في مجال المياه اقليميًا ودوليًا.