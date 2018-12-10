كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 01:51 مساءً - شعراوي: صوتك مسموع استقبلت 3424 شكوى في 6 أسابيع

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقرير الأسبوع السادس عن أعمال مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

وأكد التقرير أن محافظات كفر الشيخ والجيزة والبحيرة والدقهلية والقليوبية هي أكثر المحافظات استجابة في حل شكاوى المواطنين الذين تفاعلوا مع المبادرة.

وأوضح وجود نشاط ملحوظ في الرد على الشكاوى هذا الأسبوع بمحافظتى القاهرة وبورسعيد بنسبة 86،6% و84،6% على الترتيب.

وشدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على كافة العاملين بمبادرة "صوتك مسموع" والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة نجحت في الاستجابة السريعة للشكاوى الواردة للمبادرة والتعامل معها على أرض الواقع بالتنسيق المستمر مع فرق العمل بالمحافظات ورؤساء الوحدات المحلية، موضحا أن عدد الرسائل التي وردت للمبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن 14117 رسالة منها 3424 شكوى تم حل 89،8% من الشكاوى.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة سواء من خلال الصفحة الرسمية على فيس بوك أو رقم الواتس آب أو عبر الإيميل خلال الأسبوع السادس بلغت 1242 رسالة منها 600 شكوى تم حل 89،9%، موضحًا أن عدد الرسائل التي تلقتها المبادرة عبر رقم "الواتس آب" بلغت 1100 رسالة من بينها نحو 538 شكوى تم حل 90%، وجار حل باقى الشكاوى بالتنسيق مع المحافظات كما تبين من التقرير.

وأكد أن باقى عدد الرسائل هو استفسارات للمواطنين وتعليقات وتم الرد عليها من جانب العاملين بالمبادرة بالوزارة.

وتضمن التقرير الذي تلقاه اللواء وزير التنمية المحلية أن البريد الإلكتروني للمبادرة تلقى 16 رسالة وتم الرد عليها والتعامل معها بالكامل، واستقبلت الصفحة الرسمية للمبادرة على "فيس بوك" 126 رسالة بلغ عدد الشكاوى 56 شكوى وتم الرد على 92،7%، كما تلقى الخط الساخن للمبادرة (ت: 15330) 33 مكالمة تتضمن استفسارات للمواطنين وتم الرد عليها من العاملين بالوزارة.

وأوضح التقرير أن هناك تنوعًا في الشكاوى التي تلقتها المبادرة خلال الأسبوع السادس، حيث جاءت شكاوى التي تتعلق بالإشغالات في المرتبة الأولى من حيث عدد الشكاوى التي وصلت للمبادرة بلغت 272 شكوى يليها القمامة بـ129، وشكوى والفساد 84 شكوى والتعدى على الأراضي الزراعية 79 شكوى ومخالفات البناء بـ67 شكوى.