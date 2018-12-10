كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - توصيل الغاز الطبيعي لـ181 ألف عميل والتعاقد مع 6 مصانع بالمنيا

أعلنت الشركة المنفذة لأعمال الغاز الطبيعي بالمنيا، أن إجمالي عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز على مستوى المحافظة وصل إلى 181 ألفا و131 عميلا منزليًا.

وأوضح التقرير، الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، جهود الشركة المنفذة خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي لـ159 عميلا منزليا بقرية تلة وبمدينة المنيا ليصبح إجمالي العدد 102 ألف و601 عميل، كما بلغ إجمالي عدد العملاء 31691 عميلًا بمدينة بني مزار، و14664 عميلا بمدينة مطاي، و16982 عميلا بمدينة أبو قرقاص، و6375 عميلا بقرية بني أحمد، و7564 عميلا بمدينة سمالوط و1254 عميلا بمدينة مغاغة.

وأشار إلى التعاقد مع 120 عميلا منزليًا، و239 عميلا تجاريا، ما بين (مخبز بلدي ـ إفرنجي ـ معامل ألبان وحلويات)، وكذلك 6 مصانع بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، وهي مصنع المصرية اليونانية للطوب الطفلي، والشركة العربية لتجفيف الحاصلات الزراعية، والشركة المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية، ومصنع الصعيد للعصائر والمركزات.

وأكد أنه تم التعاقد مع مصنع إسكوم للكربونات، مصنع الملكة للحلاوة الطحينية، إلى جانب مصنع سكر أبو قرقاص (بمدينة أبو قرقاص)، و3 محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وهي محطة غازتك بحي الخشابة وغازتك بسكة تلة ومحطة كارجاس بحي شلبي.

وأشار التقرير إلى الانتهاء من تنفيذ الخط الرئيسي المغذي بمدينة مغاغة، والانتهاء من إمداد أعمال الشبكات الأرضية الرئيسية بقطاع 3 وقطاع 4 وجار تنفيذا أعمال الشبكات الأرضية بقطاع 5 بالمركز.

وفي بني مزار لفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكات الأرضية بقطاع 14-15-16 لقرية القيس بالمركز، وجار تنفيذ أعمال التركيبات والتحويلات للعملاء لهذه القطاعات بالقرية نفسها.

وفي مركز مطاي أكد التقرير أنه جار تنفيذ الأعمال الميدانية لمحطة تخفيض الضغط بالمدينة.

وأوضح التقرير أنه في سمالوط تم البدء في تنفيذ أعمال مد الشبكات الأرضية لقطاع 1 والانتهاء من تنفيذ هذه الأعمال في قطاع 2-3-5 وجار تنفيذ التركيبات والتحويلات لهذه القطاعات.

وفيما يخص مدينة ملوي أشار التقرير إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ الخط الرئيسي المغذي للمدينة حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4000 متر طولي وجار تنفيذ الشبكات الرئيسية الأرضية لقطاع 5-6 بالمدينة وتنفيذ أعمال المسح والتصميم لقطاع 4.

وفي مدينة المنيا الجديدة، أكد التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ 85%من أعمال الشبكات الأرضية بالحي الرابع والبدء في تنفيذ تلك الأعمال بالحي الخامس.