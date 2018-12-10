كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - محافظ المنيا يحيل 12 طبيبا وموظفا بمستشفى أبوقرقاص للتحقيق

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، 11 طبيبا والموظف المسئول عن قسم الاستقبال وطاقم التمريض بمستشفى أبوقرقاص المركزي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية بسبب تركهم العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي والتأثير بالسلب في قوة العمل داخل المستشفى.

وجاء قرار المحافظ بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط والتفتيش الدوري، عقب الجولة التفقدية التي أجراها العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص، يرافقه عامر عمدة نائب رئيس المركز ومدير المستشفى داخل أقسام المستشفى، حيث شملت الجولة قسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي وأعمال التطوير في دورات المياه بالمستشفى والمخازن للوقوف على الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من توافر المستلزمات الطبية.

وتبين خلال الزيارة عدم تواجد مسئول قسم الاستقبال وتقصير طاقم التمريض في أداء المهام الموكلة لهم بالإضافة إلى ترك 11 طبيبا العمل دون عذر مما أثر سلبيا، على قوة العمل داخل المستشفى والخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان المحافظ قد وجه رؤساء المراكز بالمرور الدوري والمفاجئ على الوحدات القروية والمدارس والمستشفيات والوحدات الصحية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت تقصيره أو تقاعسه في أداء عمله، والإخلال بواجبه الوظيفي والإنساني تجاه المواطنين بشكل عام والمرضى بشكل خاص.