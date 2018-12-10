كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - سقوط صاحب شركة شهيرة هارب من 71 حكما قضائيا







تمكنت الخدمات الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط "حسن. ح. ح"، صاحب إحدى شركات تصنيع اللحوم، بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، حال تواجده بمدينة العبور، والمحكوم عليه في 71 حكما متنوعا "مستأنف – جزئي"، (تبديد – سرقة تيار كهربائي – نصب – إيصالات أمانة – شيكات – تزوير – استيلاء). بمواجهته بالأحكام أقر بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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