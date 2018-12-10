كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - لاعب مانشستر يونايتد السابق مرشح لتدريب الأهلي

الأهلي





يتصدر الإنجليزي ستيف بروس لاعب مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني السابق لناديي أستون فيلا وهال سيتي قائمة المرشحين لتدريب الأهلى فى الوقت الحالى. ووفقاً لمصدر فإن بروس هو المرشح الأقوى حالياً لتدريب الأهلى بعد فشل التعاقد مع عددة مدربين أبرزهم ديسابر ورامون دياز. ويملك بروس سيرة ذاتية حافلة، حيث بدأ مسيرته التدريبية مع نادي شيفيلد يونايتد، وأمضى فترات قصيرة في تدريب هدرسفيلد تاون وويجان وكريستال بالاس قبل أن يدرب نادي برمنجهام سيتي، وتعد أبرز محطاته فى استون فيلا وهال سيتي الإنجليزيين.

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