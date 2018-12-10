كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - شريهان تقدم واجب الشكر لكل من هنأئها بعيد ميلادها ..صور

حرصت الفنانة الكبيرة شريهان على تقديم واجب الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها، وقامت بنشرعدد من الصور، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ54.

وعلقت على الصور قائلة: "شكراً لكل من أرسل لي معايدة في يوم عيد ميلادي، قلبي بيشكركم، حبكم حياة".

يُذكر أن شريهان من مواليد 6 ديسمبر.

