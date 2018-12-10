كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - سرقت 5 آلاف جنيه وأخفتهم داخل دجاجة من منزل موظف بالشرقية

قررت نيابة أبو حماد العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس خادمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بسرقة 5 آلاف جنيه ومشغولات ذهبية من منزل مدير عام بوزارة الزراعة، بالمعاش، وادعاء تعرضها لسطو مسلح من قِبل شخصين، مجهولى الهوية، وسرقة المبلغ بقرية "الصوة" التابعة لدائرة المركز.

كان اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "ج ق م" 35 سنة، خادمة، مُقيمة بقرية "الصوة" التابعة لدائرة مركز أبو حماد، يفيد بأنها أثناء تواجدها بالعمل بمنزل "رياض محمد حسن أيوب" 84 عسنة، مدير عام سابق بوزارة الزراعة، بالمعاش، قام شخصين مجهولين بالدخول للمنزل، ودفعها أحدهم أرضًا والدخول لحجرة النوم والاستيلاء على 5 آلاف جنيه وفرا هاربين.

وتبين من التحريات كذب رواية صاحبة البلاغ، وأنها هى من قامت بالسرقة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وإخفاء المسروقات داخل دجاجة بالديب فريزر بالمنزل، فيما تم ضبط المسروقات، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.