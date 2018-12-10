كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - الشرطة الإسبانية تعتقل شبكة فيتنامية لتهريب البشر
اعتقلت الشرطة الإسبانية شبكة فيتنامية لتهريب البشر تتكون من 37 شخصا، حققت الملايين بعدما قامت بتهريب ما لا يقل عن 730 مواطنا فيتناميا لداخل أسبانيا.
وكانت الشبكة الإجرامية تتمركز في برشلونة، وتتقاضى 18 ألف يورو من كل شخص وتجبر الضحايا المهربين على العمل في مراكز العناية بالأظافر عند الوصول في ظروف عمل قاسية لفترة 12 ساعة يوميا.
وأشار موقع (لوكال) الإخباري إلى أن من بين المقبوض عليهم مسؤولا عموميا في مدينة /ولبة/ الذي كان يزور تصاريح العمل ووثائق الإقامة، وحققت الشبكة الإجرامية 13 مليون يورو من الأنشطة غير المشروعة منذ بداية العام الجاري وحده.
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