كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - شاهد.. السجن 4 سنوات لسيدة حاولت بيع عذرية ابنتها 13 عامًا

قررت أم روسية بيع عذرية ابنتها البالغة من العمر 13 عامًا فقط إلى متحرّش بالأطفال، من أجل المال فقط، ولكن محاولتها الشيطانية باءت بالفشل وحكمت عليها المحكمة بالسجن 4 سنوات ونصف جراء ذلك، وحرمت من تربية الفتاة وشقيقها الأصغر.

تعود التفاصيل المأساوية عندما سعت إيرينا جلادكيخ البالغة من العمر 35 عامًا للسفر إلى العاصمة موسكو من تشيليابينسك برفقة الطفلة، لتقابل رجلًا سيدفع 24 ألف دولار لممارسة الجنس مع ابنتها، مقابل تقديمها شهادة طبية تفيد بأن الفتاة عذراء.

لحسن حظ الفتاة أن الشرطة علمت بالصفقة المشبوهة، وتربصت بالمطعم الذى شهد حضور الثلاثة، وألقت القبص على الرجل والأم متلبسين.

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