كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - عبدالغفار: الاقتصاد والتعليم بوابة النمو لأى دولة

شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعلميم العالى والبحث العلمى، اليوم، الاثنين، توقيع عقد شراكة بين شركة السويدى ايديكويشن وجامعة Coventry University البريطانية لافتتاح فرع الجامعة فى مصر جامعة المعرفة الدولية بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالى لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى تحسين جودة التعليم العالى فى مصر.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن الدولة تسعد يوما بعد يوم، بتوقيع عقد جديد لإنشاء جامعة أو مؤسسة، تهدف للارتقاء بالمنظومة التعليمية فى مصر، موضحا أن الفائدة التى تعود على المجتمع أكبر من المتوقع، عن طريق إدخال البرامج التعليمية المختلفة التى تستهدف تخريج جيل وكوادر تتناسب مع جميع الأسواق المحلية والدولية، مشيرا إلى أن الاقتصاد والتعليم بوابة لتحقيق النمو فى أى دولة.

وأكد "عبد الغفار"، على هامش توقيع عقد إنشاء فرع دولى بالعاصمة الإدارية، أن مصر تستهدف استقطاب المزيد من الطلاب الوافدين، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت أن هناك أعداد كبيرة من الطلاب يدرسون خارج أوطانهم فى الكثير من الدول، فضلا عن إتاحة فرص للطلاب المصريين التعلم داخل مصر بنفس إمكانيات ومتطلبات ونظام التعليم الخارجى، دون اللجوء إلى الخارج والهجرة خارج الوطن، خاصة وأن مصر لديها عقول مستنيرة حققت نجاحات فى شتى المجالات.

وتابع، أن النظام التعليم الجديد يهدف إلى استيعاب جميع فئات المجتمع وليس الاقتصار على فئة بعينها، لافتا إلى أن الوزارة تابعت عن قرب جميع الإجراءات والمفاوضات التى أجرتها مؤسسة السويدى مع الجانب البريطانى قبيل التوقيع، مضيفا أنهم يتطلعون لإطلاق المشروع عام 2019.

ومن جانبه أكد المهندس خالد السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إيديوكيشن، ورئيس مجلس أمناء لجامعة "المعرفة الدولية"، أن استراتيجيته تستهدف تنفيذ مشروعها الرائد المتمثل فى مركز المعرفة وعقد شراكة مع أكبر الجامعات البريطانية، وذلك فى إطار تنفيذ رؤية 2030 لتحسين جودة التعليم.

وأضاف السويدى، أن الهدف من إنشاء الجامعة هو إعداد الطلاب لمستقبل أفضل بمهارات تمكنهم من مواكبة التنافسية العالمية وتحقيق متطلبات.