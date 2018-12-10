كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - تعرف على طريقة طبية للحصول على اسنان بيضاء

قال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية سترومان لزراعة وتجميل الأسنان بسويسرا، ان الابتسامة لها مفعول السحر وتعطى ثقة بالنفس وينعكس ذلك على الحالة النفسية للفتيات والشباب ايضا، بالإضافة إلى زيادة شريحة المدخنات للسجائر والشيشة الأمر الذى يؤثر على شكل الأسنان ولونها نتيجة للتأثير على طبقة المينا وحدوث تصبغات.

وأضاف "سمير" انه للحصول على أسنان بيضاء علينا فعل احدى هذه الطرق: الأولى هى تقنية الهوليود سمايل المقصود بها تبييض الأسنان والوصول إلى شكل مثالى ولون مثالى للأسنان وهو من الأشياء المتقدمة فى طب وتجميل الأسنان.

وأوضح أن العدسات التجميلية على الاسنان تساعد على اخفاء العيوب وتصنع من مادتى الفيينزر او اللومينرز، وتعمل تلك العدسات على تغطية الجزء الأمامى من الأسنان وقد تحتاج وقتها الأسنان إذا كانت غير متناسقة للبرد، تستخدم فى حالات الاصفرار الشديد للأسنان، أو فى حالة إصابة الأسنان ببعض التصبغات.

وأشار الدكتور باسم سمير الى ان مصر لديها الآن أحدث الأجهزة والماتريال الجيدة ونمتلك كفاءات طبية عالية جدًا وبالتالى فالجودة فى الأداء داخل مصر تساوى خارجها إن لم تكن أفضل .