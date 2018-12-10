كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - تعرف علي..سر زياره دنيا سمير غانم لأكاديميه الباليه

تواصل الفنانة دنيا ​سمير غانم​ تحضيرات مسلسلها الجديد، واتفقت مع منتج العمل هشام جمال على أن يكون العمل كوميديًا بحتًا.

ويواصل الكاتب ​أيمن وتار​ كتابة الحلقات، حيث انتهى من 10 حلقات كاملة من السيناريو الخاص بالعمل، ومن المقرر أن يضم المسلسل أيضًا أغنيات تقدمها دنيا ضمن الأحداث.

وقامت دنيا سمير غانم بعمل زيارة خاصة لراقص الباليه أحمد يحيى فى أكاديمية الباليه بالأوبرا، حيث كشف مصدر لـ"الدستور" أن دنيا ترغب في إنقاص وزنها الذى زاد بشكل كبير، ومن المقرر أن تقوم بتعلم حركات راقصة من الباليه، ولم يكشف المصدر عن إذا كانت دنيا ستقوم بتقديم اسكتشات راقصة فى مسلسلها الجديد من عدمه.

من جهة أخرى تواصل دنيا تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، وهو الألبوم الثانى لها حيث سبق وأن طرحت ألبوم "واحدة تانية خالص" على موقع يوتيوب فى عام 2014، وانشغلت عقب طرحه بأعمالها الفنية فى السينما والدراما.