كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - سويسرا تستخدم طائرات بدون طيار لتوصيل عينات مختبرية
تبدأ هيئة البريد السويسرية باستخدام الطائرات بدون طيار لتوصيل عينات مختبرية بين جامعة زيورخ والمستشفى الجامعي.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن نقل عينات المعامل أسرع مرتين عن الطرق البرية العادية، مؤكدة أن التسليم السريع له أهمية خاصة في القطاع الطبي، ويوفر الوقت للمرضى والأطباء على حد سواء.
وأشار موقع (لوكال) الإخباري إلى أنه تم تنفيذ مشروعات مماثلة باستخدام طائرات بدون طيار لإيصال عينات معملية في بيرن ولوجانو.
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