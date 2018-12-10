كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - استقرار أسعار الأسماك اليوم.. وكيلو البلطي بـ22 جنيها

استقرت أسعار الأسماك، اليوم الإثنين، داخل أسواق العبور والجملة، وسجّل سعر كيلو البلطي 22 جنيهًا، والبلطي نمرة 2 سجل 19.50 جنيهًا، والبلطي نمرة 3 بلغ 9 جنيهات، والبلطي الأسواني بـ27 جنيهًا، وقشر البياض بـ35 جنيهًا، والبياض البلدي يتراوح سعره بين 28 و35 جنيهًا.

وبلغ سعر سمك الثعابين 140 جنيهًا للكيلو، والمكرونة الخليجي بـ40 جنيهًا، والمكرونة السويسي بـ65 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بـ25 جنيهًا، والكابوريا بـ120 جنيهًا، والمرجان 40 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الجمبري نمرة 1 بين 250 و325 جنيهًا، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد بـ85 و165 جنيهًا.