كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قانون الأسلحة والذخائر

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر.

كما انتهى من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، وتم إرسالهما إلى مجلس النواب، لاتخاذ شؤونه حيالهما واستكمال إجراءات الاستصدار.

وانتهى القسم أيضا من مراجعة مشروع قرار وزير التنمية المحلية اللازم لتنفيذ قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، وتم إرساله للوزارة لاستكمال إجراءات الاستصدار.

وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وقانون تعديل بعض أحكام قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

كما ينظر مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.