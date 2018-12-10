كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - تعرف على أسعار الحديد اليوم

استقرت أسعار الحديد في الأسواق اليوم الإثنين، وسجل سعر «حديد عز» 12 ألفًا و330 جنيهًا للطن، و«بشاي» 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، و«المصريين» 12 ألفًا و200 جنيه للطن، و«الجيوشي» 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.

ووصل سعر حديد «مصر ستيل» إلى 12 ألفًا و220 جنيهًا للطن، و«العتال» 12 ألفًا و200 جنيه للطن، وحديد «المراكبي» 12 ألفًا و200 جنيه للطن، وبلغ سعر طن حديد «عطية» 12 ألفًا و200 جنيه، و«العشري» 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.

من جانبه؛ قال الخبير العقاري إسلام على، إن أسعار الحديد مستقرة ولن تشهد أية ارتفاعات حاليا، خاصة في ظل الحديث عن دخول الحديد السعودي ومنافسته للحديد المحلي.

وأكد رامي جادوا، خبير عقاري، بأن أسعار الحديد لا تزال تشهد استقرارًا في السوق المصرية، والشركات المنتجة لن ترفع أسعارها، متوقعًا بأن يكون هناك ثبات في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.