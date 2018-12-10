كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات، فضلًا عن ظروف التشغيل لكل رحلة.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة الخطوط التركية رقم 691 المتجهة إلى إسطنبول، ورحلة خطوط لوفتهانزا رقم 8291 المتجهة إلى مدينة فرانكفورت، ورحلة الخطوط الإثيوبية رقم 453 المتجهة إلى أديس أبابا، ورحلة الخطوط الفرنسية رقم 567 المتجهة إلى باريس.