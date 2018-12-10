كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - نجم ريفر بليت يعلق على شائعات الانضمام إلى ريال مدريد

إيزيكيل بالاسيوس لاعب ريفر بليت

رد إيزيكيل بالاسيوس، لاعب ريفر بليت، على شائعات الانضمام إلى ريال مدريد، عقب فوز فريقه على بوكا جونيورز، أمس الأحد، والتتويج بلقب كأس ليبرتادوريس.

وفاز ريفر بليت على بوكا جونيورز بنتيجة (5-3) في مجموع المباراتين، ليتوج بالكأس في ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة مدريد.

وتحدث بالاسيوس، في تصريحات بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن مواجهة بوكا، وقال: "كل شيء جاء فجأة، لكن الحقيقة هي أن هذا هو أكثر ما كنت أبحث عنه منذ بداية السباق، كانت مباراة صعبة، بوكا لعب على الكرات الثانية، وحاولنا أن نتحلى بالسرعة في الهجمات المرتدة".

وعن ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد، صرح قائلاً: "أنا هادئ، أريد أن أستمتع بهذا الانجاز مع جماهير ريفر بليت وعائلتي، وهذا هو كل شيء بالنسبة لهم".