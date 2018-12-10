كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - تأجيل معارضة الزيات وقنديل وآخرين في إهانة القضاء لـ١٨ ديسمبر

أجلت اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حمادة شكري، نظر المعارضة المقدمة من 6 متهمين محكوم عليهم من محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقدم في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"إهانة القضاء"، المتهم فيها المحامي منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة وآخرين، لجلسة ١٨ ديسمبر لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

وكانت محكمة النقض، قضت بعدم جواز نظر الدعوى المقدمة من المتهمين على حكم حبسهم 3 سنوات في قضية "إهانة القضاء".

وقضت المحكمة بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي، وسعد الكتاتنى القيادى الإخوانى، و18 آخرين 3 سنوات في قضية "إهانة السلطة القضائية"، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

كما قضت المحكمة وقتها بتغريم عمرو حمزاوى وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضى على محمد النمر، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا.