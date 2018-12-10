كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - ضبط موظف بالغربية استولى على أموال بزعم تعيين أصحابها في وظائف حكومية

ضبطت مباحث الأموال العامة؛ موظفًا لارتكابه وقائع نصب، والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين، بزعم تشغيلهم في وظائف حكومية بالغربية.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا؛ بلاغًا من «ياسر. أ. ز» وآخرين مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية، يتهم «صبحي. م. م»، بالاستيلاء منهم على 60 ألف جنيه، مقابل إلحاقهم بإحدى الوظائف الحكومية، بزعم استخدام علاقاته ونفوذه بالمسئولين بتلك الجهة على خلاف الحقيقة، ولم يفِ بما وعد به، وامتنع عن رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ تبين صحة البلاغ، وضُبِطَ المتهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.