كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - المشاط: أفريقيا تتمتع بجميع المقومات الجاذبة للسياحة

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن قطاع السياحة يسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة أن 60%‏ من سكان القارة الأفريقية من الفئة العمرية الأقل من 25 عاما، وهي الأكثر بحثًا عن فرص عمل.

جاء ذلك على هامش جلسة نقاشية بمنتدى أفريقيا 2018 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ.

وأضافت وزيرة السياحة أن كل هدف من أهداف التنمية المستدامة 2030 السبعة عشر التي أقرتها الأمم المتحدة، منها مرتبط بشكل مباشر بقطاع السياحة، على رأسها أهمية السياحة في خلق فرص عمل وتوفير بيئة ملائمة للعمل، ومساهمة السياحة في النمو الاقتصادي، وتعظيم استغلال الموارد والمحافظة والإدارة المسئولة لها لتحقيق تنمية سياحية مستدامة.

وأشارت إلى أن القارة الأفريقية تزخر بإمكانات سياحية هائلة، فهي تتمتع بتنوع كبير في منتجاتها السياحية، وغنية بالمعالم الأثرية الفريدة والمحميات والمتنزهات الطبيعية، والشواطئ التي تنافس مثيلاتها في الوجهات الشاطئية العالمية، كما أنها تشتهر بسياحة السفاري، وسياحة رجال الأعمال.

وأكدت الوزيرة أهمية التعاون بين الدول الأفريقية لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية إليها، وزيادة أعداد السياحة الوافدة والبينية.