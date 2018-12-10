كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - تأجيل عرض"الساعه الأخيره " من أيام قرطاج الي ..الخميس المقبل

قررت إدارة "أيام قرطاج المسرحية" تأجيل عرض " الساعة الأخيرة" المشارك ضمن فعاليات الدورة ال٢٠ من أيام قرطاج المسرحية إلى يوم الخميس الموافق ١٣ ديسمبر بدلا من اليوم الاثنين، حيث يقدم العرض مرتين فى نفس اليوم على المسرح البلدي بتونس

العاصمة، الأولى في تمام الثالثة عصرا، و الثانية في تمام السابعة مساء.

يذكر أن عرض " الساعة الأخيرة" يمثل مصر ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان، يتناول العرض حياة الطيار الأمريكي الذي

ألقى قنبلة هيروشيما.

العرض من تأليف عيسى جمال الدين ، بطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحي ، سامية عاطف ، معتز السويفي ، محمود الزيات ، محمد دياب ونائل علي ،بمشاركة نورهان أبو سريع و محمد حسيب، ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقي أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.