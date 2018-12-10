كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - جمال عبد الناصر يكشف تفاصيل مرضه الخطير

كشف الفنان جمال عبد الناصر، لجمهوره عن تفاصيل إصابته بمرض الكبد منذ أكثر من 12 عامًا، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.

وقال "عبد الناصر": "ذهبت لطبيب وشخص حالتي على أنني مصاب بالقولون العصبي، ولكن في ذات مرة تدهورت حالتي وتقيأت دمًا، وأجريت فحوصات وأشعات واكتشفت أنني مريض كبد بالصدفة وأحتاج لزراعة وتعلمت أن أثق بربنا والقدر".

وأكد عبد الناصر أنه ظل يُعاني من المرض فترة طويلة حتى عام 2010، حتى وجد شخصًا يتبرع له بالكبد، مشيرًا إلى أنه لا يعرفه معرفة شخصية ولديه رهبة شديدة من رؤيته.