كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - فرمان من غادة والي .. ثلاث فئات من اصحاب المعاشات امام النيابه ووقف معاشهم وإحالة عشرات الموظفين للمحاكمة

فرمان من غادة والي .. ثلاث فئات من اصحاب المعاشات امام النيابه ووقف معاشهم وإحالة عشرات الموظفين للمحاكمة

فرمان من غادة والي .. ثلاث فئات من اصحاب المعاشات امام النيابه ووقف معاشهم وإحالة عشرات الموظفين للمحاكمة

فرمان من غادة والي .. ثلاث فئات من اصحاب المعاشات امام النيابه ووقف معاشهم وإحالة عشرات الموظفين للمحاكمة

حولت الوزيرة غادة والي ، عددا من الموظفين وصلوا إلى 50 موظفا، إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وتلاعب في الأوراق، بالإضافة إلى معاقبة عدد من المواطنين الذين قدموا بيانات مزورة وغير صحيحة.

و اكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ، رفضها انتقادات النواب في جلسة البرلمان، بشأن وقف معاشات التضامن الاجتماعى لقطاع كبير من مستحقيه، وإلغاء الدعم النقدى للأرامل والمطلقات بحجة بحث الحالة الاجتماعية.

حيث اصرت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه بشأن وقف بعض معاشات المطلقات والأرامل لم يتم وقف المعاش عنهن جزافا وإنما هناك حالات منهن يتزوجن وبالتالى يتم وقف المعاش، وأن هناك أسرا تتلاعب في الأوراق الخاصة بالمعاشات ويتم الوقف بعد اكتشاف التزوير.

وقالت والي إن أموال المعاشات في صكوك الخزانة العامة تصل إلى 392 مليار جنيه يتم تحصيل فائدة منها تصل إلى 9% مقابل ذلك المبلغ، مشيرة إلى أنه تمت مطالبة وزارة المالية بزيادة العائد ولكنها لم تستطع بسبب ظروف البلاد.

وأوضحت أن وزارة المالية ملتزمة بسداد العوائد وتوفير أموال المعاشات في الأوقات المحددة، لافتة إلى أن أموال المعاشات في بنك الاستثمار تصل إلى 77 مليار جنيه وقيمة المديونية 57 مليار جنيه، متابعة «نحصل على فائدة من بنك الاستثمار تصل إلى 11% وطالبنا وزيرة التخطيط بزيادة الفائدة».

وأعلنت وزيرة التضامن أن الوزارة على مدى عامين عكفت على إعداد مشروع قانون شامل للتأمينات من خلال لجنة ضمت عددا من الخبراء وممثلين عن الاتحاد العام لعمال مصر وعددا من نواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى وتم الانتهاء من مسودة القانون وإرسال مشروع القانون إلى وزارة المالية.