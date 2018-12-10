كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - قطاع الأعمال العام تؤكد دعمها صناعة الحديد والصلب

تحديث كامل لمصانع "الدلتا للصلب".. وإجراءات لتأهيل "حديد حلوان"

في ضوء ما تردد مؤخرًا حول موقف وزارة قطاع الأعمال العام من صناعة الحديد والصلب، تؤكد الوزارة على دعمها صناعة الحديد والصلب وخاصة في الشركات التابعة لها، حيث يتم حاليا إجراء تحديث كامل ومضاعفة الطاقة الإنتاجية من 5 إلى 10 مرات لخطي حديد التسليح والمسبوكات في شركة الدلتا للصلب التابعة للوزارة.

كما تؤكد الوزارة أن التصريح المنسوب للسيد الوزير بأن "صناعة الصلب ليست استراتيجية" تم اجتزائه من سياقه، حيث أكد السيد الوزير أن قطاع الأعمال العام ينتج حاليا أقل من 5% من طاقة الصلب المصري مقارنة بـ100% في فترة السبعينيات من القرن الماضي عندما كان يقال أن الحديد والصلب صناعة استراتيجية ينتجها بصورة حصرية القطاع العام.

وبالنسبة لشركة الحديد والصلب بحلوان، فإن الوزارة تتابع يوميًا جهود الشركة القابضة للصناعات المعدنية في تشغيل فرن (4) بأقصى طاقة للوصول إلى تكلفة تأهيل المصنع، وذلك وفقًا لما أوصى به استشاري عالمي، في إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام للتطوير والنهوض بالشركات التابعة لها.