كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - تقرير يحذر من تحديث واتساب الجديد يهدد أمن وخصوصية المستخدمين

تحذر مجموعة من التقارير التكنولوجية المستخدمين من التحديث الجديد الذي يعمل تطبيق المراسلات العالمي "واتساب" على إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن التحديث سيلحق الضرر بالكثير من مستخدمي التطبيق،حيث سيصبح "الواتساب" بنفس إمكانيات وشكل تطبيق "الماسنجر" التابع أيضًا لشركة "فيسبوك"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ومن ضمن العيوب والضرر الذي سيختفي مع التحديث الجديد هو إلغاء تقنية التشفير التي لا تسمح لطرف ثالث الإطلاع على المحادثات، وهذه الخدمة كانت ما تميز "الواتساب" عن غيرها من التطبيق الأخرى المخصصة للمحادثات.

فقد ستعمل "واتسآب" على إطلاق تقنية بديلة وهي تأمين الرسائل بأقفال ورموز جديدة، بحيث تعمل هذه التقنية أن مرسل الرسالة يبعثها مشفرة ومقفلة برمز سري، لا تفتح إلا عندما يكتبه الشخص المتلقي، الذي يمكنه فتح الرسالة وقراءتها بعد كتابة الرمز السري.

كما توضح "واتسآب" أن التقنية لن تحتاج إلى تشغيل إعدادات معينة أو الدخول لتقنية دردشات سرية، ولكنها ستعمل بصورة تلقائية لتأمين الرسائل بصورة أكبر.

جدير بالذكر أن "واتساب" عمل على تبديل تقنية التشفير والمعروفة "من النهاية إلى النهاية" بعدما أصدرت عدة دول قوانين تجبر "واتسآب" على إتاحة الوصول إلى الرسائل المشفرة لأجهزة الشرطة والأمن، لتعقب الأنشطة الإجرامية والإرهابية.