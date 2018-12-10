كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - آرثر ميلو يتلقى صدمة من مدرب برشلونة

آرثر ميلو

حسم نادي برشلونة، ديربي كتالونيا لصالحه برباعية دون رد في شباك إسبانيول، السبت الماضي، ليتصدر جدول ترتيب الليجا برصيد 31 نقطة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن البرازيلي آرثر ميلو، لاعب نادي برشلونة، اندهش من قرار إرنستو فالفيردي، المدير الفني للبلوجرانا، قبل ديربي كتالونيا.

ونوهت الصحيفة أن آرثر ميلو تلقى صدمة، بعدم دخوله قائمة ديربي كتالونيا، بعدما تدرب بشكل طبيعي خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة بأن آرثر ميلو توقع دخوله قائمة ديربي كتالونيا، قبل استبعاده من جانب المدرب فالفيردي، بسبب عدم حصوله على الإذن الطبي.

وكان آرثر ميلو قد تعرض لمشكلة عضلية خلال مباراة أتلتيكو مدريد بالليجا، ليغيب عن المباريات الأخيرة للفريق الكتالوني.

ونوهت الصحيفة إلى أن لاعب الوسط البرازيلي بات جاهزًا للمشاركة مع ناديه برشلونة أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.