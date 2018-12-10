كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - "اتصالات": الجيل الخامس يفتح الأبواب لكافة أوجه الابتكار

""خلال مشاركتها في قمة قادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أطلقت "اتصالات" أول شبكة لاسلكية تجارية للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تقنيات الجيل الخامس ستوفر منصة مثالية للحلول والتطبيقات المستقبلية

"اتصالات" تقود المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات"

دبي، 10 ديسمبر 2018: أّكّد حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية في مجموعة "اتصالات" أن الجيل الخامس من الشبكات، علاوةً على الجيل القادم من تقنيات الهواتف المتحركة سيعملان على إعادة صياغة قطاع الاتصالات بوجه عام، لما لهما من أثر مباشر في دعم كافة أوجه الابتكار، فضلاً عن إثراء تجربة العملاء الشاملة، جاء ذلك خلال فعاليات قمة "قادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" التي عقدت في دبي اليوم.

حيث ركزت القمة في نسختها الـ 11 على مدى تأثير الشبكات الذكية على قطاع الاتصالات، وجمعت نخبة من الرواد والخبراء وصناع القرار لمناقشة أهم التطورات في هذا الصدد على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وافتتح دويدار النقاش حول "أثر التكنولوجيا على حياتنا اليومية" و"كيفية تناول شركات الاتصالات فرصة التحول الرقمي"، وقال في هذا السياق أن الجيل الخامس يعد بقدرات لا حصر لها، ومن شأنه رفع مستوى الخدمات والأداء والتمكين الرقمي، وهو الأمر الذي سيغير من طريقة تفاعلنا ويؤثر بشكل إيجابي على منظومات العمل المختلفة، وأضاف: لقد أحدثت التقنيات والتطبيقات الذكية في الهواتف المتحركة تأثيراً كبيراً على سلوك المستخدمين، مما أدى إلى رفع مستوى التوقعات للحصول على حلول أكثر تقدماً وابتكاراً، لافتاً أن "اتصالات" ومن خلال استراتيجيتها الطموحة لـ "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات" فإنها تلتزم بمواكبة جميع التطورات التقنية التي يشهدها العالم، بما يضمن الارتقاء بتجربة العملاء الرقمية.

وقد ركزت قيادات "اتصالات" المُشاركة في القمة على الأهمية المتزايدة للتكنولوجيات الحديثة المتطورة مثل شبكات الجيل الخامس، والأمن الإلكتروني، حيث شارك علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المُشغلين والمبيعات بالجملة في مجموعة "اتصالات" في حلقة نقاش بعنوان "حركة البيانات وطاقتها الاستيعابية"، وتم التركيز فيها على المتطلبات المتغيرة في مجال السعة الاستيعابية، وقطاع الكابلات البحرية الناقلة للبيانات، ودور المشغلين في عصر البيانات الضخمة.

وشارك محمد المرزوقي، نائب رئيس قطاع التكنولوجيا بالمجموعة الدولية لـ "اتصالات" في حلقة نقاش بعنوان "الجيل الخامس: إعادة ابتكار القيم الاقتصادية الجديدة"، وقد ركزت حول الدور المرتقب للجيل الخامس في توفير الدعم للجيل القادم من حركة البيانات والبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى دور الشبكات المُعرّفة بالبرمجيات في تنمية نماذج مُطورة للأعمال وتطوير الشبكات.

كما شارك كمران أحسن مدير تنفيذي أول حلول أمن المعلومات الرقمية في "اتصالات ديجيتال"، في حلقة نقاش بعنوان "الأمن السيبراني: التحديات الأمنية الرقمية وخطوات الحماية الاستباقية"، والتي ركزت محاورها على التحديات الأمنية في العصر الرقمي، وتقنيات دمج آليات الحماية الرقمية في جميع عناصر البنية التحتية للاتصالات مع التركيز على المخاطر الرقمية وطُرق مجابهتها.

