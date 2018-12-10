كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - ظهور فلكيه رائعه في الايام المقبله

يشهد سكان الأرض خلال الأيام القليلة المقبلة ظاهرة فلكية رائعة، حيث يقترب المذنب اللامع "46"Wirtanen من كوكب الأرض.

ويستمر المذنب مرأيا لأهل الأرض من 16 ديسمبر الحالي، وحتى يناير 2019، وستشكل المسافة بين الأرض والجرم السماوي 11.5 مليون كم فقط، بحسب ما نشرت "وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ويمر المذنب بالأرض كل 4 إلى 5 سنوات، وقد اكتشفه عالم الفلك كارل فيرتانين مع 3 مذنبات أخرى في عام 1948 في مرصد ليك بكاليفورنيا.

ولم يكن المذنب مرئيا بالعين المجردة في عام 1980 فقط، لقربه من الشمس وكان من المستحيل رؤيته، فيما يمتلك المذنب فترة مدارية قصيرة نسبيا، تمتد إلى 20 عاما ويشكل جزءا من عائلة المشترى.

ويؤكد العلماء أن المذنب "46P/Wirtanen" في هذا العام سيمر من الأرض أقرب من المرات السابقة.