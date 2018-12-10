كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - تباين أسعار الأسمنت اليوم.. والسويدى بـ980 جنيها للطن

تباينت أسعار الأسمنت، اليوم الإثنين، وسجل سعر الأسمنت المسلح 988 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسيك 975 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المهندس 970 جنيهًا للطن، وأسمنت التعمير 980 جنيهًا للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت السويدي 980 جنيهًا، وأسمنت طرة 970 جنيهًا، وسجل أسمنت سيناء 870 جنيهًا، وأسمنت حلوان 880 جنيهًا، كما بلغ أسمنت السويس 885 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2000 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 1790 جنيها، وسوبر سيناء 1700 جنيه، ورويال العادة 1750 جنيها للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 1750 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط

كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 840 جنيها للطن، وأسمنت النخيل 850 جنيها للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 850 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 980 جنيها للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 990 جنيها للطن، وأسمنت السويس سي ووتر 990 جنيها للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 1020 جنيهًا للطن.

وقال إبراهيم عارف، خبير عقارات، إن أسعار الأسمنت متباينة، وتختلف عن أسعار الحديد وترتفع وتنخفض بنسب متفاوتة على مدار الأسبوع.

وأضاف أن هناك تباينا في أسعار الأسمنت ويتحكم في الأسعار بشكل خاص عمليات الإقبال من قِبل الجمهور والعرض والطلب، مشيرًا إلى أن أسعار الأسمنت منذ فترة لم تتسم بالثبات مثل أسعار الحديد وفي حالة حدوث أي ارتفاعات أو انخفاضات، فتكون بشكل نسبي.