كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - حماية المستهلك يطلق قافلة حل مشكلات المحافظات من سوهاج

أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة "قافلة المحافظات لحل شكاوى المستهلكين"، والتي ستجوب كل محافظات الجمهورية، وتستهدف حل شكاوى المستهلكين، وتخصيص رقم الواتس آب "قافلة المحافظات 01030000602" لتلقى الشكاوى.

وبدأت القافلة من محافظة سوهاج اليوم الإثنين بالموقع المجهز بمقر الحديقة المتحفية أمام مبنى محافظة سوهاج بمشاركة العاملين بالجهاز، وممثلي كل الشركات والكيانات المعنية بالمنظومة الاستهلاكية "سلع – أجهزة كهربائية – سيارات – خدمات "مياه، غاز، كهرباء، اتصالات" بالإضافة للمشكلات المتعلقة ببطاقات التموين.

كان اللواء راضى عبد المعطى رئيس الجهاز أكد أنه تم التنسيق مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج في إطار التعاون وتم الإعلان عن المبادرة بالتنسيق مع المحافظ ورؤساء المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والجامعات والمدارس ودور العبادة وعلى المواقع الإلكترونية.

وأشار إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.