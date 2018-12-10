كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - المترو يصدم المواطنين - زيادة جديدة بأسعار التذاكر قريبا

أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عدم إقرار الزيادة المتوقعة في أسعار تذاكر المترو، والتي قد يتأخر تطبيقها لحين افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث، لتكون متزامنة مع بداية تشغيل المرحلة.

وأشار المصدر إلى عدم حسم موعد افتتاح المرحلة، وبداية تطبيق الزيادة حتى الآن، مع الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة بداية العام، والتي ستؤثر على أسعار وسائل النقل، ومنها المترو، والسكك الحديدية، والنقل البري.