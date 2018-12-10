كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - تركي آل الشيخ يلمح بتعاقد بيراميدز مع صفقتين مدويتين

تركي آل الشيخ

ألمح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، للاتفاق على ضم صفقتين مدويتين لتدعيم صفوف بيراميدز المصري، خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الإثنين: "صفقتان مدويتان خلال أيام إن شاء الله".

وأبرم بيراميدز 3 صفقات رسمية حتى الآن لتدعيم صفوفه في الشتاء المقبل، بضم البوركيني إيريك تراوري من مصر للمقاصة، وعمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي، والفلسطيني حامد حمدان مهاجم فريق غزة.

ويخوض بيراميدز مواجهة قوية بالدوري أمام حرس الحدود، اليوم الإثنين، في افتتاح الجولة 18 للدوري.