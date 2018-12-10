كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - السوشيال ميديا ردا على فيديو الإسكان - بتحرضونا نربى الذفن .. فيديو

بثت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيديو إرشادى لدعم حملة ترشيد المياه ضمن خطة الدولة القومية للحفاظ على المورد.

وانتقد الفيديو بعض السلوكيات السلبية تجاه بعض الممارسات السلبية التى تهدر المورد الرئيسى فى حق من يترك صنابير المياه خلال غسيل الأسنان فى الصباح كل يوم، مؤكدا أن هذا السلوك السلبى يهدر 12 لتر مياه فى المرة الواحدة.

وقال الفيديو، إن حلاقة الذقن بهذا السلوك يهدر 30 لتر مياه فى الصباح لكل شخص. وأشار إلى أن غسيل السيارة والسجادة يهدر 1800 لتر مياه فى المرة الواحدة.

الغريب فى الأمر هو ما علاقة وزارة الإسكان بهدر المياه ، وهى بالاحرى مسئولية وزارة الرى والموارد المائية ، ورغم ان الفيديو استرشادى ويقدم رسالة هامة ، الا ان خروجه من غير ذى صفة حوله الى نكتة على مواقع التواصل الاجتماعى ، حيث سخر النشطاء بقولهم " لو سمعنا كلام وزارة الاسكان الداخلية هتقبض علينا "