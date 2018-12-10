كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - مصرع طفلة وإصابة سيدة إثر انهيار سقف عقار فى الإسكندرية

لقت طفلة مصرعها وأصيبت سيدة، مساء الأحد، إثر انهيار أسقف عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة غيط العنب غربى الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا من أهالٍ، بانهيار عقار رقم 10 بشارع وادى النطرون بمنطقة غيط العنب.

وانتقل مأمور وضباط القسم وحكمدار وسط وقوات الحماية المدنية ورئيس حى غرب الإسكندرية إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص أن العقار مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية، عبارة عن حوائط حاملة وأسقف خرسانية، وسقط سقف حجرة بالطابق الثالث حتى الطابق الأرضى.

وقال اللواء هشام لطفى رئيس حى غرب، إن الانهيار أسفر عن مصرع طفلة تدعى "وعد وائل حسن"، وإصابة سيدة ونُقلت للمستشفى الأميرى الجامعى.

وأضاف رئيس الحى، أن العقار يقع فى المنطقة المدرجة ضمن مشروع التطوير الحضارى للعشوائيات "بشائر الخير". وتحرر المحضر رقم 5108 إدارى كرموز، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.