كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - ضبط مزارع بحوزته بندقية آلية وربع كيلو هيروين فى الإسماعيلية







نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، فى القبض على مزارع وبحوزته سلاح نارى "بندقية آلية" و10 طلقات، و250 جرامًا من مخدر الهيروين. ووردت معلومات لمباحث الإسماعيلية بقيام "ياسر. س. س - 22 عامًا"، مزارع مقيم عزبة المنشار، بقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات. وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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