كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 12:30 مساءً - ضبط 43 هاربا من تنفيذ 51 حكما قضائيا بمطار القاهرة

تمكنت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، من القبض على 43 هاربًا من تنفيذ 51 حكمًا قضائيًا، بالإضافة إلى تحرير 87 مخالفة مرورية أثناء تنفيذ حملة أمنية بالمطار، استمرت عدة ساعات.

وذكر مصدر بالمطار أن اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، وجه القيادات الأمنية بالمطار بتنفيذ حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات، بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات.

وأسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 43 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية، تنوعت ما بين خيانة أمانة وسرقة تيار كهربائى وتبديد وبناء دون رخصة وضرب.

وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة، تمهيدًا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية.