نجوى كرم.. أفضلُ مطربة لعام 2018 و"الليلة ليلتنا" تتخطّى المليون!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصلتْ النجمة اللبنانية، نجوى كرم، على لقب أفضل مطربة من مهرجان "داف باما ميوزك أوورد"، بعد أنْ تمّ التصويت لها، من قبل معجبيها في سائر بلدان العالم.

وستحضر نجوى كرم إلى دبي في 21 من ديسمبر الجاري، لاستلام جائزتها في حفل ضخم، سيضمّ عددًا من النجوم العرب، والأجانب الفائزين.

وتعتمد جوائز المهرجان الألمانيّ العريق "داف باما ميوزك أوورد"، على قوّة القاعدة الجماهرية، التي يتمتع بها الفنان في مختلف أرجاء العالم.

كما وتستعدّ شمس الأغنية اللبنانية حاليًا، للتوجّه إلى السويد، حيث تحيي في 15 ديسمبر حفلاً غنائيًا، على مسرح Water Front في ستوكهولم.

يُذكر أنّ كليب أغنية "الليلة ليلتنا"، الذي أطلقته نجوى كرم، منذ أيام قد تخطّى المليون مشاهدة، خلال مدة قصيرة، حيث أبدى الجمهور انبهاره من قدرة كرم في الحفاظ على شبابها، ورشاقتها، وجمالها في الكليب.