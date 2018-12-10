ديمة بياعة: لهذا السّبب عدتُ للدراما السورية.. وأتركُ لأولادي حريّة الاختيار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الفنانة السورية، ديمة بياعة، عن أسباب عودتها للدراما السورية، بعد انقطاع 8 أعوام، شاركت خلالها بأعمال درامية عربية مختلفة، مبيّنة ما جذبها للمشاركة في مسلسل "سلاسل دهب"، إخراج إياد نحاس، وإنتاج شركة غولدن لاين.

وأعربتْ بياعة لـ"فوشيا"، عن سعادتها بهذه العودة، متطرّقة من كواليس التصوير، إلى ملامح شخصيّتها في العمل الشاميّ، الذي يضمّ العديد من النّجوم الكبار.

وأوضحتْ بياعة عن علاقتها بالفنّ ودمشق، وكيف رأتها بعد عودتها، وإنْ كانت تفكّر بالاستقرار فيها، أو بالإطلالة بأكثر من عمل دراميّ في الموسم المقبل.

كما تحدّثتْ عن الأمور المتعلّقة بولديها، وماهو المستقبل الذي تتوقّعه لهما، وإنْ كانت ستشجعهما على دخول الفنّ.

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