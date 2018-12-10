مجموعة جاسون وو لما قبل خريف 2019.. من فهرس ألوان الزّهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في موسم الرّبيع الماضي، قام جاسون وو، بتجميع كلّ خطوطه، تحت مسمّى "دار جاسون وو" بما في ذلك خطّه الثانويّ جايسون وو كولكشن، والذي عُرف سابقًا باسم غراي.

واستوحى وو في موسم ما قبل خريف 2019 تصاميمه الجديدة من الكتاب الجديد، لشركة الأزهار "بوتنام إند بوتنام" والذي يدعى "دليل ألوان الزهور"، وهو فهرس يصنف الزهور حسب ظلال الألوان.

واستخدم المصمّم لوحة غنية بألوان الطبيعة، كالوردي وأخضر الطحالب والبنفسجي، بالإضافة إلى اللونين الكلاسيكيين، الأسود والرماديّ.

ولم يكلّف المصمّم عناء التظاهر، بأنّ مجموعة ما قبل الخريف، هي أي شيء آخر، غير مجموعة الصيف، حيث قال: "لقد تركتُ كل القطع الخارجية، خارج هذه المجموعة، لتكون جزءًا من مجموعة الخريف".

ولم تضمّ المجموعة سوى سترة الباركا خفيفة الوزن، أما بقية التشكيلة، فركّزتُ بشكل كبير على الفساتين البسيطة، بصور ظلية مختلفة، كالسليب دريس والقمصان، وأنماط متعدّدة الطيّات، ومطبّعة.

كما تضمّنتْ المجموعة بدلة جمبسوت ناعمة، بخياطة راقية، وبلوزات التريكو الأساسية، وبدلات قطنية من قطعتين.