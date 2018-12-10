كيف أميّز بين العطر الأصلي والمقلّد؟

الغلاف: غالبًا ما تحرص شركات العطور على توضيب العطر بشكل فاخر، ومتقن. من الغلاف الكرتونيّ (على الأغلب) إلى ورقة النايلون (سيلوفان) الشفّافة التي تغلّف العبوة. على هذين العنصرين أن يكونا خاليَيْن من الأخطاء وملتصقَيْن بعضهما ببعض جيّدًا. في المقابل، إنّ طريقة توضيب العطر المقلّد تحتوي على الكثير من الشوائب. غالبًا ما يكون "السيلوفان" غير ملتصق بالعلبة الكرتونيّة. كذلك، فإنّ الأخطاء الإملائيّة ليست من شيم العطر الأصليّ. فالعطر المقلّد مثلًا يحمل اسمًا يشبه اسم العطر الأصليّ، إنّما مع أحرف مختلفة. كذلك، يُنصَح بقراءة كلّ ما هو مدوّن على الجهة الخلفيّة من علبة العطر. إذا لاحظتِ أيّ أخطاء إملائيّة، هذا يعني حتمًا أنّ العطر مقلّد. الختم: على غلاف العطر الأصليّ أن يحمل ختم الشركة غير القابل للتقليد. كما يحمل علامة الموزّع الرسمي المعتمد في البلد المقصود. بلد المنشأ: تحمل عبوة العطر الأصلي ذكرًا لبلد المنشأ. فعلى سبيل المثال يدوّن بالإنكليزيّة "صُنع في فرنسا" أو "صُنع في الولايات المتحدّة"... إلخ. في المقابل، لا يحمل العطر المقلّد أيّ ذكر لاسم البلد المنشأ.

المجموعة الثانية:

القارورة: قارورة العطر الأصليّ، تكون متقنة ومصنوعة من زجاج أو سواه من المواد التي تتمتّع بجودة عالية. في المقابل، غالبًا ما تكون زجاجة العطر المقلّد، مصنوعة من نوعيّة رديئة وغالبًا ما يختفي الاسم المدوّن عليها بعد فترة من استعمالها.

رائحة العطر: العطر الأصلي يستمرّ شذاه ساعات طويلة (طوال اليوم).كما قد يستمرّ 3 ساعات على الملابس بعد خلعها. أمّا العطر المقلّد فيتبخّر سريعًا.

كذلك، إذا لاحظتِ وجود جزيئيات في ماء العطر أو أيّ شوائب، فهذا يدلّ على أنّه مقلّد. ماء العطر الأصلي، تكون خالية من أيّ شوائب أو رواسب.

ملاحظات أخيرة: لتجنّب شراء أيّ عطر مقلّد، احرصي على شراء القارورة من متجر معروف، له اسمه وسمعته. تجنّبي الشراء من الباعة المتجوّلين أو من متاجر صغيرة، واضح أنّها لا تعرض بضائع أصليّة.

إذا لاحظتِ أنّ سعر العطر رخيص جدًّا، فاحذري لأنّه قد يكون مقلّدًا.

باستثناء الدول الأوروبيّة، حاولي تجنّب شراء أيّ عطر من مواقع إلكترونيّة غير معروفة. أمّا إذا كنتِ في أوروبا، فإنّ المتاجر الالكترونيّة الموثوقة، تحمل ختمًا واضحًا يدلّ على صدقيّتها.