زبدة الشيا رفيقتك هذا الشتاء...ستلمسين الفرق!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:38 صباحاً - تحتوي زبدة الشيا على العديد من العناصر المهمة التي تفيد البشرة، فهي غنية بالأحماض الدهنية المشبعة كحمض الستياريك stearic، وحمض الأوّليك، بالإضافة إلى المعادن والبروتينات التي تحتاجها البشرة، والدهون النباتية، التي تعمل على ترطيب قوي وفعال للجلد الجاف، لهذا يجب أن تكون رفيقتك أينما ذهبت في الشتاء.



خلطات طبيعية من زبدة الشيا لبشرة رطبة في الشتاء



ماسك زبدة الشيا و الأفوكادو



ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

ملعقة كبيرة من الأفوكادو المهروس

القليل من الحليب

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وقلّبيها جيدًا

ابدأي بتوزيع الخليط على بشرتك

اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة

اشطفي وجهك بالماء الفاتر

كرري الماسك مرة أسبوعيًا للحصول على بشرة رطبة خالية من العيوب



ماسك زبدة الشيا وزيت اللوز الحلو



ملعقة كبيرة من زبدة الشيا

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

ملعقة صغيرة من العسل

اخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزّعيها على بشرتك.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على البشرة

أزيلي الخليط بالماء الفاتر

كرري الماسك مرة أسبوعيًا، للحصول على بشرة متوهجة في الشتاء، خاصة لذوات البشرة الجافة والحساسة.

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