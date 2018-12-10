وصفات طبيعية من الموز والبيض للشعر الدهني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:38 صباحاً - مع كل فصل من فصول السنة، يتعرض الشعر للكثير من المشاكل؛ ففي الشتاء تظهر القشرة، وتتكوّن الطبقات الدهنية بسبب قلة الغسل ، ما يؤذي الشعر ويتسبب في تقصفه لاسيما الشعر الدهني، الذي يفرز مواد دهنية أكثر من أنواع الشعر الأخرى.

لهذا، يمكنك اعتماد ماسكات تحتوي على الموز والبيض لتغذية الشعر باستمرار، إذ يحتوي الموز على البوتاسيوم والكالسيوم الذي يمنح الشعر لمعانًا وصحة، ويقيه من التقصف خاصة الأطراف، أما البيض فهو غني بالبروتين والمعادن التي تعتبر أفضل مغذ طبيعي لبشرتك.



ماسك الموز والبيض وزيت الزيتون



- حبة من الموز، مهروسة

- 1 بيضة واحدة

- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

يضرب البيض ثم يضاف إليه الموز وزيت الزيتون ويقلب جيدًا.

ضعي الخليط على شعرك بالكامل، وغطّيه بغطاء بلاستيكي.

اتركي الخليط لمدة 45 دقيقة، ثم اشطفي شعرك جيدًا بالماء والشامبو.

يفضل تجربة الماسك مرة بنهاية كل أسبوع للحفاظ على شعرك صحيًا ولامعًا طوال الشتاء.



ماسك الموز والبيض والزبادي



- حبة من الموز، مهروسة

- 1 بيضة واحدة

- 1 ملعقة كبيرة من الزبادي

اخلطي المكونات الثلاثة معًا ، وضعي الخليط على شعرك، وتأكدي من وصوله لـ فروة الرأس.

ضعي غطاء الشعر البلاستيكي، واتركيه يدوم لمدة 45 دقيقة إلى ساعة.

اشطفي شعرك بعدها بالماء والشامبو لإزالة الماسك، وتجنبي غسله بالماء الساخن، يمكنك استخدام الماء الدافئ أو الفاتر، حتى لا تعرضي شعرك للجفاف.

كرري الماسك مرة أسبوعيًا للحصول على نتيجة ملحوظة.

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