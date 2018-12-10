كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - كلاكيت تانى مرة .. سائح يعرض الزواج على حبيبته أمام الأهرامات

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر فيه سائح يعرض الزواج على حبيبته الأجنبية أمام الأهرامات.

ويظهر في الفيديو المتداول، بعد هبوطهما بـ"الباراشوت"، ومن ثم يقدم لها خاتم الزواج، ويقبلها أمام الجميع.

والجدير بالذكر أن منطقة الأهرامات شهدت الأيام الأخيرة واقعة أيضا أثارت الجدل والتي سببها المصور الدنماركي أندريا هيفيد، وكان متخفيًا عن أعين الأمن، ليصور مشهدًا إباحيًا هو وصديقته، والتي أثارت الجدل بين المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.