كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 11:09 صباحاً - سقوط تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات بالبحيرة

تمكن رجال وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات بإشراف اللواء جمال الرشيدي مدير الأمن، وبتوجيهات اللواء محمد هندى مدير المباحث من القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالمخدرات مكون من مسجلان وبحوزتهم 200 جرام حشيش.

وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات مفادها قيام كل من: محروس .م.ر، 53 سنة عاطل ومقيم عزبة الديب بمركز الدلنجات مسجل شقى خطر تحت رقم 1906فئة ب (مخدرات) وسبق اتهامه فى (7) قضايا متنوعة (مخدرات – خيانة أمانة)، و"عبدالله .س.ا"، 28 سنة عاطل ومقيم مطروح بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذان من مدينة الدلنجات مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبطهما حال مزاولة نشاطهما الإجرامي بمدينة الدلنجات وبحوزة الأول طبنجة عيار 9 مم مطموسة الأرقام سوداء اللون – هاتف بحوزة الثانى (5) قطع لمخدر الحشيش تزن حوالى (200) جرام، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط "بقصد الاتجار" والسلاح النارى "بقصد الدفاع" والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.